04 Февраля 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
студенты, стипендии, высшее образование, вуз (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Югре производственная практика у студентов-медиков во время пандемии станет оплачиваемой

В Югре студенты медицинских вузов и колледжей будут получать зарплату за прохождение производственной практики в пандемию. Решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Студенты четвертых курсов коллежей будут получать 820 рублей в день, пятых-шестых - также по 820 рублей, а ординаторы - 1 370 рублей в день.

"Предоставить в 2022 году выплаты обучающимся в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с 1 февраля 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте властей автономного округа.

Выплаты предназначены для студентов старших курсов Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского государственного университета.

Студентов привлекают к участию в вакцинации населения, заборе ПЦР-тестов и работе call-центров.

Теги: короновирус, студенты, практика



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