Мясников призвал отменить все ковид-ограничения

Врач Александр Мясников заявил, что все ковид-ограничения пора отменить. Так делают другие страны, и их примеру должна последовать Россия.

"Правильно делают, что отменяют ограничения. И у нас отменят. Какой смысл в ограничениях, если они не останавливают омикрон, он все равно распространяется? Это банальное ОРЗ. Так какой смысл все закрывать, рушить экономику, людскую психику, связи, когда это все равно не работает?" – сказал Мясников ОСН.

У себя в канале он привел свой же пост ноября 2020 года о том, что в стране нужно "прекратить информационный террор, насаждающий панику". Людей запугали так, кто при малейшей температуре они атакуют больницы, чем еще больше ухудшают ситуацию. Он надеется, что до властей это наконец-то дошло.

Недавно он призвал отменить и массовое тестирование на ковид. Чем быстрее он распространится, тем быстрее пройдет. В случае заболевания он рекомендует оставаться дома и пить чай с малиной, так как лекарств от ОРЗ не существует.

Интересно, что многие страны отменяют ограничения, несмотря на рекордные показатели заболеваемости. Считается, что омикрон минимально опасен, поэтому уже можно.