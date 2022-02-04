Свердловским мэрам поручили отловить и стерилизовать всех бездомных собак

За две недели градоначальники Свердловской области должны организовать отлов и стерилизовать всех бродячих собак. Данное поручение мэрам дал глава региона Евгений Куйвашев, написав о проблеме в своем Instagram.

"Ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. Только за последний месяц в городах было несколько десятков инцидентов с животными. В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили ее. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить! Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит. Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их", - заявил губернатор.

Он также добавил, что после собак необходимо отправить на передержку в приюты. Для того, чтобы прокормить всех животных глава региона предложил градоначальникам договориться с бизнесом, чтобы все остатки из столовых направляли сразу в приюты. Необходимо также строительство временных деревянных вольеров.

"Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание. Отдельно хочу обратиться к мэрам Североуральска, Серова, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Краснотурьинска. Из ваших городов поступает больше всего жалоб. Придется лично отчитаться передо мной", - заявил Куйвашев.



Однако в комментариях инициативу губернатора встретили не особо тепло. Часть упрекнула областного главу, что вопросом нужно было заняться давно, а не когда уже есть пострадавшие. Количество сигналов начало нарастать еще 25 января.

Непонятно и каким образом за две недели не только отловить и стерилизовать собак, но и грамотно организовать всю документальную часть процедуры. Так, например в Североуральске заявили, что еще даже не заключили контракт на отлов. Электронный аукцион был размещен на сайте госзакупок 24 января, а прием заявок продлится до 4 февраля. Сам же аукцион состоится 7 февраля, а планируемая дата заключения контракта только 18 февраля.

Были и те, кто указал Евгению Куйвашеву на то, что большая часть приютов все еще остается на содержании неравнодушных граждан и самих организаторов. Сейчас же, по мнению свердловчан, всю ответственность по заботе и кормлению животных просто спихнут на плечи и кошельки волонтеров.

"Хорошее задание: сделайте все, но ни копейки из бюджета! Все силами волонтеров, которые и без вас за свой счет строят приюты и собирают деньги".

"Сейчас отловят бывшедомашних спокойных собак, сдадут на попечение волонтёров и финансирование за счёт неравнодушных граждан, и отчитаются, что все молодцы, а проблемы зачем решать".

"Проехать по передержкам и приютам… а много их построили на бюджетные деньги в Свердловской области? Все на волонтерах и держится".

"Сейчас еще сделают неравнодушных людей и зоозащитников виноватыми. Господин губернатор, приюты надо строить, частно-муниципальные. И как можно быстрее. И поддержать уже имеющиеся частные приюты и передержки".

Нашлись и те, кто полностью уверен в том, что это только разовая акция для успокоения граждан и реально проверить действия муниципальных властей будет невозможно. Так, один из комментаторов отметил, что вряд ли кто-то будет повторно отлавливать собак, чтобы проверить выполнение распоряжения губернатора и состояние самих животных. Кто-то же и вовсе предположил, что вместо отлова власти просто потравят или перестреляют собак.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев уже вызвал в свой адрес шквал недовольства, когда предложил работодателям требовать у граждан электронные больничные вместо бумажных, чтобы исключить уличные очереди в медучреждениях. Тогда комментаторы упрекнули губернатора в неосведомленности, напомнив, что ЭБЛ введены в регионе еще с начала января, да и чтобы оформить их людям все же придется посетить поликлинику.