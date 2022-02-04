04 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Йенс Столтенберг, генсек НАТО (2014) | Фото:mir24.net

Генсек НАТО покидает свой пост, его с большой вероятностью сменит дама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покидает свой пост в разгар конфликтной ситуации с Россией. Правительство Норвегии, которое он возглавлял в нулевых, назначило его главой Центрального банка страны.

СМИ уже пестрят именами возможных преемников Столтенберга на этом посту. Точнее – преемниц: на пост генсека альянса прочат экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, бывшую главу Евродипломатии Федерику Могерини, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, экс-президента Литвы Далю Грибаускайте или экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Теги: йенс столтенберг, нато, кандидаты



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