В России планируют собрать в единую базу информацию о лечении всех граждан

В России планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сообщает телеграм-канал "Единой России".

Это будто бы нужно для решения проблем с кадрами и лекарственного обеспечения, сказал он. Однако вызывает тревогу сведéние в единую базу информации, которая, согласно федеральному закону о здравоохранении, представляет врачебную тайну. Обладание этой базой даст, например, возможность автоматически поражать в правах граждан по каким-либо признакам их "медицинского статуса".