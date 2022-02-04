04 Февраля 2022
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Общество Москва
Форт Боярд Сергей Шнуров (2019) | Фото:пресс-служба СТС

Шнуров обвинил Собчак в желании "потрогать "горяченькое"

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал выход песни и клипа "Шмарафон", который он посвятил Ксении Собчак.

Многие пользователи раскритиковали Шнура за эту песню, в которой он очень грубо прошелся по личной жизни телеведущей, с которой конфликтует, затронув, в частности, тему ее ребенка и промискуитета.

Собчак в ответ обвинила Шнурова в отсутствии таланта. По мнению телеведущей, талантливые вещи у музыканта получались лишь тогда, когда он имел проблемы с алкоголем. Завязав с крепкими напитками, он лишишься и таланта, полагает Собчак.

В своем ответе на ответ Шнуров признает, что его произведение получилось "правда мерзким". "Да, за гранью. Да, ужасно", - написал Шнуров в Instagram, подчеркнув, что лишь хотел показать Собчак ее же методы работы.

"Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Её же оружие, её метод. В гротескном фокусе оказалось её подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры ,Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать "горяченькое". Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко", - пишет Шнуров (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"В вашем деликатном ответе, (да, о её деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", - добавляет Шнуров.

Теги: сергей шнуров, ксения собчак, конфликт



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