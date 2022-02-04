Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас ситуация с COVID стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет", - сказал он журналистам.

При этом мэр отметил, что это "такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались", передает "Интерфакс".

На сегодняшний день число госпитализаций достигло 1,6 тысяч человек в сутки. Но с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти, полагает Собянин.

Всего в Москве для лечения больных с коронавирусом развернуто почти 16 тысяч коек.

25 января Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает развиваться по "европейскому сценарию", когда идет арифметическая прогрессия еженедельного роста. Власти Москвы предполагали, что рост заражения коронавирусом продлится в столице еще две недели.

Также сообщалось, что рекордный рост заразившихся коронавирусом в Москве не отразился на госпитализации, она остается практически на одном уровне. Это может означать, что новые заразившиеся переносят заболевание легче.