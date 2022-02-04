04 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Все отделения свердловских судебных приставов закрывают для посещения из-за ковида

Начиная со вторника, 8 февраля, будет временно ограничено посещение всех структурных отделений и отделов ГУФССП России по Свердловской области.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, решение принято в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. В отделениях и отделах судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема бумажной корреспонденции. Получить справочную информацию можно у специалистов группы телефонного обслуживания по номеру: 8 (343) 362-28-08.

По безотлагательным вопросам уральцы могут обращаться по телефону дежурной части ГУФССП по Свердловской области: 8 (343) 362-28-68. А получить информацию о ходе исполнительного производства можно и в удаленном режиме, не посещая судебного пристава – через электронные сервисы ФССП России.

До какого срока продлятся данные ограничения, в ведомстве не уточнили.

Стоит отметить, что за минувшие сутки на Среднем Урале было выявлено 3 тыс. 476 новых случаев COVID-19. Это очередной рекорд по суточной заболеваемости ковидом в регионе.

Теги: приставы, отделения, ковид, ГУФССП



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