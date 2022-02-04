04 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте иностранца наказали за расстрел земляка в кафе "Русь"

В Сургуте вынесен приговор 44-летнему иностранцу по делу о гибели посетителя кафе "Русь", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Днём 31 января 2017 г. злоумышленник, находясь в тамбуре кафе "Русь", из личной неприязни к 45-летнему земляку, возникшей из-за ссоры на почве денежного долга, расстрелял пострадавшего из пистолета кустарного производства. Жертва умерла на месте. После произошедшего участник конфликта уехал из ХМАО и был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2019 г. его "взяли" в Самарской области и доставили к следователю.

Сургутский городской суд наказал стрелка 10 годами колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

Теги: кафе, Русь, убийство, огнестрельное оружие, смерть, проверка



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Ранее 01.02.2017 09:34 Мск В кафе Сургута застрелили посетителя


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