В Полтаве демонтировали памятник Суворову

В Полтаве демонтировали памятник выдающемся российскому полководцу Александру Суворову, заявил региональный представитель украинского института нацпамяти Олег Пустовгар.

Чиновник сказал, что памятник не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, но несет в себе "элементы советской пропаганды".

Он был изготовлен в 1974 году и стоял на территории Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. В последний директор института нацпамяти Антон Дробович и направил письмо с требованием убрать памятник.