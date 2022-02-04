04 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

YouTube удалил или заблокировал информационные и правительственные каналы ДНР и ЛНР

YouTube удалил или заблокировал каналы органов власти ДНР и ЛНР. В частности, заблокированы каналы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР. Также удален канал Луганского информационного центра "за нарушение правил сообщества".

Это произошла по запросу Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

"Это зачистка информационного поля. Вспомните, когда Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило. Я опасаюсь, что все идет к наступлению", - сказал он.

Также Facebook заблокировал страницу Народной милиции ЛНР.

"Это, конечно же, случайность, что в один день с Ютубом. Частные же, независимые компании", - написал он.

"Параллельно, что интересно, были заблокированы оппозиционные украинские каналы, которые доносят другую точку зрения", - сказал замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Министр информации ДНР Игорь Антипов заявил, что YouTube не дал адекватного объяснения по поводу блокировки каналов, отделавшись общими фразами. Он анонсировал, что будет активизирована работу в Rutube, соцсетях и мессенджерах.

Теги: ДНР, ЛНР, блокировка, интернет,



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