Для дистанционного голосования предложили сделать три уровня наблюдения

В Общественной палате Москвы сегодня обсуждали дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К участию пригласили депутата Госдумы Дмитрия Вяткина – его законопроект о повсеместном применении ДЭГ сейчас рассматривает парламент (документ прошел первое чтение).

Москва пока имеет самый богатый (и при этом самый скандальный) опыт проведения дистанционных выборов, а также собственную систему ДЭГ (которую многие критикуют, поскольку она разработана и контролируется исполнительной властью, а это уже конфликт интересов).

В итоге было озвучено минимум три предложения, которые можно оформить в поправки к законопроекту.

Общественники предлагают сделать три уровня наблюдения: для жителей, для членов УИК, для IT-специалистов. Во-вторых, дать возможность членам УИК при помощи электронного реестра выбирать только своих избирателей. В-третьих, предусмотреть возможность, чтобы каждая партия могла сделать свои приложения для наблюдения.

Эти предложения палата намерена направить в Центризбирком и Общественную палату России (в последней ДЭГ тоже недавно обсуждали, правда, критики и практических предложений было мало, в основном восхваления технологии).