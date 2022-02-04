Строительство канатной дороги на Уктусе начнется в мае

Власти Екатеринбурга готовятся утвердить проекты планировки и межевания территории для размещения кресельной канатной дороги на горнолыжном комплексе "Уктус".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начало строительства объекта запланировано на май этого года. При этом пользоваться подвесной канатной дорогой с двухместными креслами смогут не только спортсмены, но и просто желающие подняться на Уктусские горы и взглянуть на Екатеринбург с высоты птичьего полета. Работать подъемник будет и зимой, и летом.

Согласно документам, находящимся сейчас на рассмотрении главы города Алексея Орлова, канатная дорога сможет перевозить до 680 человек в час. Ориентировочная протяженность пассажирской линии по склону составит около 590 метров, а перепад высот – более 96 метров. Обзавестись новым сооружением горнолыжный комплекс "Уктус" рассчитывает уже к сентябрю 2022 года.

Напомним, что об амбициозном проекте канатной дороги в Екатеринбурге говорят уже несколько лет.