04 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
канатная дорога, Воробьевы горы (2018) | Фото: www.youtube.com/channel/UCywW9XldSpE3HVmWxW1RYFw, STROI.MOS.RU

Строительство канатной дороги на Уктусе начнется в мае

Власти Екатеринбурга готовятся утвердить проекты планировки и межевания территории для размещения кресельной канатной дороги на горнолыжном комплексе "Уктус".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, начало строительства объекта запланировано на май этого года. При этом пользоваться подвесной канатной дорогой с двухместными креслами смогут не только спортсмены, но и просто желающие подняться на Уктусские горы и взглянуть на Екатеринбург с высоты птичьего полета. Работать подъемник будет и зимой, и летом.

Согласно документам, находящимся сейчас на рассмотрении главы города Алексея Орлова, канатная дорога сможет перевозить до 680 человек в час. Ориентировочная протяженность пассажирской линии по склону составит около 590 метров, а перепад высот – более 96 метров. Обзавестись новым сооружением горнолыжный комплекс "Уктус" рассчитывает уже к сентябрю 2022 года.

Напомним, что об амбициозном проекте канатной дороги в Екатеринбурге говорят уже несколько лет.

Теги: Уктус, канатная дорога, строительство, Екатеринбург



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