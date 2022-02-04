04 Февраля 2022
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Экономика Челябинская область
(2022) | Фото: пресс-служба РМК

На кыштымском заводе РМК установили умные машины для сдирки катодов

На АО "КМЭЗ" в Кыштыме (предприятие входит в группу "Русская медная компания") завершён механический монтаж новой роботизированной катодосдирочной машины японского производителя MESCO. Оборудование отличается от аналогов высокой скоростью и усовершенствованной автоматизацией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, линия катодосдирки строящегося цеха электролиза меди оснащена девятью современными роботами, её запуск позволит обрабатывать в два раза больше матриц, чем ранее.

Машина будет взвешивать каждый катод, анализировать качество катодных листов, проверять специальным сканером матрицы и подбивать их боковые обрамления.

Устройство оснащено функцией автоматического пробоотбора катодной меди и тремя прессами для придания катодам нужной формы.

(2022)|Фото: пресс-служба РМК

АО "КМЭЗ" – одно из старейших металлургических предприятий Урала. Завод в 1757 году основал промышленник Никита Демидов, а в 2004 году предприятие вошло в состав Группы РМК.

Теги: КМЭЗ, Русская медная компаня



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