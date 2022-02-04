04 Февраля 2022
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Происшествия Москва
суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Фигурант дела о терактах в московском метро в 2010 году получил пожизненный срок

Второй западный военный окружной суд приговорил к пожизненному сроку Магомеда Нурова, обвиняемому по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

Именно такое наказание просило назначить гособвинение. По версии следствия, при подготовке терактов в метро Нуров был связным. Он полностью признал вину.

Адвокат просил назначить минимальное наказание, а также исключить из обвинения статью о незаконном изготовлении оружия. Защита настаивала на том, что совершить преступление Нурова заставил организатор взрывов, передает РИА Новости.

Теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек. Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.

В 2020 году по делу о взрывах в метро был задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение в пособничестве террористам.

Теги: москва, метро, теракт



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