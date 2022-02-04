80% тяжелых больных были полностью вакцинированы - директор израильской больницы "Ихилов"

Ковидные больницы Израиля переполнены не непривитыми пациентами, как иногда утверждается, а наоборот, вакцинированными. Об этом заявил директор ковидного отделения Больницы Ихилов профессор Иаков Джеррис, сообщает Israel National News.

По его словам, большинство тяжелых случаев приходятся на трижды вакцинированных, а всего на полностью вакцинированных приходится 70-80% тяжелых случаев.

"Таким образом, вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжелых заболеваний", - признал доктор Джеррис.

Он также заявил о путанице в ковидной статистике, выступая на заседании кабинета министров. Так, у пациентов с хроническим заболеванием легких всегда был низкий уровень кислорода, а если у них положительный результат теста на коронавирус, то это автоматически делает их тяжелыми случаями ковида, что неверно, ведь у них есть серьезное основное заболевание.

О том, что в Израиле около 70% тяжелых случаев приходятся на полностью вакцинированных, сообщалось еще летом. Однако в стране была запущена бустерная вакцинация. В январе начался беспрецедентный рост заболеваемости и смертности. Предыдущие пики были превышены в 7 раз. А в последние недели резко выросло и число ковидных смертей.

Израильский "9 канал" сообщает, что на 65% населения, получившего две и более прививки, приходятся 60% новых случаев. Это говорит о том, что вероятность заражения "омикроном" не зависит от вакцинации. При этом всего переболели ковидом около 3 млн человек, или около 30% населения. Но доля ранее переболевших среди новых зараженных, в отличие от вакцинированных, непропорционально мала – всего 9%.

"Это означает, что настоящий, а не "вакцинный", иммунитет, даже "устаревший", намного лучше защищает от заболевания - примерно в три раза", - пишет канал.

Что касается вероятности тяжелого заболевания ковидом у привитых, то формально она даже выше, чем у непривитых, так как этот процент больше, чем доля привитых. Правда, среди тех, у кого в основном происходят тяжелые случаи - это преимущественно пожилые, - доля привитых выше, чем в среднем в популяции. Поэтому с учетом возраста получается, что вероятность тяжелых случаев примерно одинакова и вообще не зависит от вакцинации.

В то же время в Израиле готовятся утвердить уже вакцину для младенцев с 6 месяцев, притом что доля детей 5-11 лет, которых согласились вакцинировать родители, невелика - около 20%. Власти Израиля ждут решения американского регулятора FDA, которое должно быть вынесено в ближайшее время.

На днях кабинет министров Израиля принял решение практически полностью снять ограничения для непривитых израильтян из-за их бессмысленности. "Зеленый стандарт" останется только на "мероприятиях с высоким риском".