04 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
снег, машины, лп (2022) | Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4058142/ скрин

Беглову должно быть стыдно – блокадница об уборке снежных завалов в Петербурге

Алексеева Нина Михайловна, пережившая блокаду Ленинграда, раскритиковала губернатора Александра Беглова за использование памяти о великом событии в качестве прикрытия от решения городских проблем. Об этом она рассказала в комментарии нашему изданию.

Нина Михайловна подчеркнула, что Северная столица утопает в мусоре и снеге. Это осложняет передвижение по городе уже не только пожилым людям, но и молодежи.

«Сейчас нам очень обидно за то, что происходит в Петербурге. Мы видим, как город утопает в мусоре, а по неочищенным улицам стало опасно передвигаться, не только нам, пожилым, но и молодым», - рассказала Нина Михайловна.

блокадница, питер, лп(2022)|Фото: фото из личного архива

Она добавила, что в сложившейся ситуации виноват губернатор Александр Беглов. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, градоначальник прикрывается памятью великого подвига советских людей. Блокадница подчеркнула, что поздравления ветеранам не вывезут снег из Петербурга.

«Но ещё обиднее, когда человек, занимающий такую высокую и ответственную должность, каждый раз начинает бездумно прикрываться памятью о блокаде Ленинграда, забывая о текущих проблемах. Тема блокады – святая для нашего города, губернатору должно быть стыдно нагло использовать её для личных целей. Хождение по мероприятиям и вечные поздравления не вывезут мусор и не очистят тротуары от снега. Хватит при любом удобном случае возвращаться к теме блокады, пора уже заняться городом, а не закрывать глаза на то, что происходит!», - заявила Алексеева.

В день празднования снятия блокады Ленинграда губернатор посетил Пискаревское кладбище. Самих же блокадников и других петербуржцев заставили несколько часов ждать на входе, не создав обогревочных пунктов на улице.

Теги: александр беглов, блокадница, уборка снега, северная столица, пискаревское кладбище, мусор



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