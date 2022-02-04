04 Февраля 2022
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Общество Москва
Побоище в Троицком лесу (2022) | Фото: YouTube-канал RusNews

От Собянина и прокурора Москвы потребовали остановить избиения защитников Троицкого леса

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин направил мэру Москвы, прокурору города и главе столичного полицейского главка письма с требованием остановить избиения защитников Троицкого леса.
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"Направил запросы начальнику УМВД по Москве, прокурору Москвы с требованием пресечь избиения защитников Троицкого леса при полном попустительстве полиции!!! Направил письмо Собянину с просьбой приостановить вырубку Троицкого леса. Ситуация явно вышла за пределы местного конфликта, а действия властей выглядят безумными! Требую незамедлительного вмешательства высших должностных лиц исполнительной власти Москвы!" – поясняет Ступин в своем Telegram-канале.

Троицк располагается в Новой Москве. Уже довольно продолжительное время местные жители и эко-активисты пытаются предотвратить вырубку части лесопарка, прилегающего к жилым районам. Здесь собираются построить жилье и социальную инфраструктуру (в том числе школы), но противники застройки не верят, что именно строительство социальных объектов является целью застройщиков. Они полагают, что сохранение зеленой зоны отдыха важнее.

Активисты пытаются мешать лесорубам спиливать деревья, тем на подмогу приходят молодчики из ЧОП. В результате ежедневное противостояние заканчивается столкновениями с избиением активистов, поскольку среди них преимущественно женщины и старики.

Теги: троицкий лес, евгений ступин, прокуратура, сергей собянин



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