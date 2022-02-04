Дорогу Р-242 Пермь - Екатеринбург расширят до четырех полос

В рамках продления трассы М-12 (высокоскоростная магистраль "Казань - Екатеринбург") принято решение расширить участок дороги Р-242 ("Пермь - Екатеринбург") в 68 км. до четырех полос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника "Уралуправтодора" Владимира Тельнова. Начальная стоимость работ составляет около 14 млрд рублей.

"Планируется расширение автомобильной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург с двух до четырех полос на участке протяженностью 68 км. Стоимость строительно-монтажных работ в период 2022-2024 годов составляет ориентировочно 14,223 млрд рублей. Стоимость работ может быть уточнена после проведения экспертизы проектной документации и получения заключения Главгосэкспертизы", - рассказал Тельнов.

По его словам, на данный момент уже введен в эксплуатацию участок с 250-го по 276-й км. Все строительные и ремонтные работы обошлись в 2,9 млрд рублей. Помимо этого на сумму в 5,7 млрд рублей заключены госконтракты на строительно-монтажные работы участка дороги с 187-го по 232-й км. Срок выполнения работ запланирован на май 2021-го - ноябрь 2023 года. Продолжается и разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта следующих участков дороги: с 232-го по 250-й км, с 276-го по 301-й км, с 301-го по 326-й км. Тельнов отметил, что все "бумажные" работы будут завершены не ранее июля текущего года, а приступить к реализации плана будет возможно не ранее сентября.

В совокупности всех дополнений в план строительства, путь следования по трассе "Казань - Екатеринбург" сократится с 14 часов до 7.

Напомним, что аналогичное решение по расширению участка было принято и касательно дороги Екатеринбург - Челябинск в ноябре прошлого года. Позднее стало известно, что трассу М-12 Москва - Казань - Екатеринбург собираются продлить до Новосибирска и выйти на границу с Монголией, а позже и на Северный Китай.