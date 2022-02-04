04 Февраля 2022
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Общество Москва
Олег Матыцин (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр спорта России Олег Матыцин заразился коронавирусом

Министр спорта России Олег Матыцин хоть и не поехал в Пекин на Олимпиаду, но собирался активно участвовать в поддержке команды в дистанционном формате из Москвы. В частности, еще во вторник он должен был провести заседание оперштаба по подготовке российских спортсменов к Играм.

Но в итоге начинать Олимпиаду команде и министерству придется без министра.

"Стало известно, что министр спорта РФ Олег Матыцин ушел на карантин в связи с коронавирусом.  Желаем Олегу Васильевичу скорейшего выздоровления!" – говорится в сообщении официального Telegram-канала Олимпийского комитета России.

Сейчас глава Минспорта находится под наблюдением специалистов ФМБА. О его состоянии не сообщается.

Теги: олег матыцин, коронавирус, министерство спорта, олимпиада



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