Песков: Традиция кровной мести в Чечне не коррелируется с законами РФ

04 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Традиция кровной мести в Чечне не коррелируется с законами РФ

В Кремле заявили, что верховенство федерального закона должно быть основным принципом при обсуждении вопроса о кровной мести в Чечне.

"Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации. При этом Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия, передает "Интерфакс".

Ранее в Кремле не согласились с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля.

Комментарии Пескова звучат на фоне ситуации с бывшим чеченским судьей Сайди Янгулбаевым, который вместе с дочерью покинули Россию, а его жену задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас".

Генпрокуратуру РФ призвали дать оценку этому высказыванию, но о реакции ведомства ничего неизвестно.

Тем временем, первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Шамсаил Саралиев призвал считать угрозы депутата Делимханова об "отрезании голов" метафорой.

Теги: песков, кровная месть, чечня



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3174

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети