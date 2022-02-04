Песков: Традиция кровной мести в Чечне не коррелируется с законами РФ

В Кремле заявили, что верховенство федерального закона должно быть основным принципом при обсуждении вопроса о кровной мести в Чечне.

"Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации. При этом Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия, передает "Интерфакс".

Ранее в Кремле не согласились с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля.

Комментарии Пескова звучат на фоне ситуации с бывшим чеченским судьей Сайди Янгулбаевым, который вместе с дочерью покинули Россию, а его жену задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров высказал угрозы в адрес Янгулбаева, заявив, что его семью "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". Затем к нему присоединился "единоросс" Адам Делимханов, который на чеченском языке пообещал преследовать семью бывшего судьи, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас".

Генпрокуратуру РФ призвали дать оценку этому высказыванию, но о реакции ведомства ничего неизвестно.

Тем временем, первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Шамсаил Саралиев призвал считать угрозы депутата Делимханова об "отрезании голов" метафорой.