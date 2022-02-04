04 Февраля 2022
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Кинотеатр (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре ввели "бессрочный" запрет на развлекательные мероприятия

Губернатор Югры Наталья Комарова на бессрочный срок ввела запрет на развлекательные мероприятия. В документе, подписанном губернатором, нет даты окончания ограничений, передает корреспондент Накануне.RU.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Не попадает под запрет проведение спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров, кинотеатров с учетом заполняемости зрителями не более 30% от общей вместимости зала.

Также смогут продолжить работу музеи, галереи и библиотеки, при условии, что они работают с индивидуальными группами посетителей, численностью не более 10 человек.

Исключением также являются культурные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня, спортивные мероприятия в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей и спортивные мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с заполнением трибун не более 30%.

Теги: развлекательные мероприятия, запрет, коронавирус



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