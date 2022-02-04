В Югре ввели "бессрочный" запрет на развлекательные мероприятия

Губернатор Югры Наталья Комарова на бессрочный срок ввела запрет на развлекательные мероприятия. В документе, подписанном губернатором, нет даты окончания ограничений, передает корреспондент Накануне.RU.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

Не попадает под запрет проведение спектаклей, концертов в закрытых залах, работа театров, кинотеатров с учетом заполняемости зрителями не более 30% от общей вместимости зала.

Также смогут продолжить работу музеи, галереи и библиотеки, при условии, что они работают с индивидуальными группами посетителей, численностью не более 10 человек.

Исключением также являются культурные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня, спортивные мероприятия в закрытых помещениях, которые проводятся без участия зрителей и спортивные мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с заполнением трибун не более 30%.