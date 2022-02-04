04 Февраля 2022
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Урал - Рубин, Кубок России (2017) | Фото: Накануне.RU

Фанаты "Урала" предложили Минспорта и РФС встретиться для обсуждения Fan ID

"Союз болельщиков Урала" опубликовал открытое письмо в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина и президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. Поводом стал закон о персонифицированной карте болельщика, или Fan ID.

Напомним, что фанатские объединения футбольных клубов продолжают присоединяться к бойкоту Fan ID – своеобразного "паспорта болельщика", выдавать который планирует государство. Без него посещение большинства игр будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года и вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Как говорится в опубликованном сегодня заявлении "Союза болельщиков Урала", они выражают обеспокоенность в связи с намерениями сообществ поклонников мяча бойкотировать матчи весенней части РПЛ из-за Fan ID. Уральские любители футбола отмечают, что вся эта ситуация "наносит непоправимый вред клубам, болельщикам и имиджу всего российского спорта".

Урал - Рубин, Кубок России(2017)|Фото: Накануне.RU

"Люди, преданные спорту, возмущены не самим фактом возможного введения персонифицированной карты зрителей (Fan ID), а неприемлемыми методами реализации предлагаемых нововведений. Предлагаем начать совместную работу над качеством данного закона и принятию решения, приемлемого для всех. От лица уральских болельщиков прошу вас рассмотреть вопрос о возможности проведения встречи всех заинтересованных сторон с представителями официальных объединений болельщиков и фан-клубов для разъяснения логики закона и обсуждения наших претензий к нему с целью ликвидации точки социального напряжения", - говорится в письме за подписью главы "Союза болельщиков Урала" Владимира Перетягина.

О реакции Минспорта и РФС на данное обращение пока ничего не известно.

Теги: Fan ID, Урал, обращение, РФС



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