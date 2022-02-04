В Волгограде задержали подростка, "минировавшего" школы в январе

В Волгоградской области задержали 16-летнего подростка, который подозревается в распространении заведомо ложных сообщений об актах терроризма.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются его соучастники.

Как сообщили в СУ СКР по региону, задержанный заявлял о якобы заложенных взрывных устройствах из мести своему знакомому, от его лица.

Юноша связался с неизвестным, которому пообещал платить 3 тыс. рублей за размещение угроз о готовящихся терактах. С 15 по 19 января сообщники рассылали по электронной почте сообщения о якобы минированиях школ и других учреждений Волгограда.

Напомним, ранее в Красноярске задержали группу школьников, которых подозревают в отправке сообщений о "минировании". По словам самих подростков, они просто шутили и никаких заказчиков у них не было. Тем не менее, сообщалось, что с задержанными активно работают сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Не исключалось, что школьники отправляли такие сообщения не только в своем регионе, но и по всей России.