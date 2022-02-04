Apple открыла представительство в России в рамках закона о "приземлении"

Американская компания Apple выполнила требование российского закона о "приземлении" и открыла в России юридически значимое представительство. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

В середине января 2022 года Apple зарегистрировала на сайте РКН свой личный кабинет, а также разместила формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

Согласно закону, иностранные IT-компании, суточная аудитория которых превышает полмиллиона пользователей, должна открыть в России свое юридически значимое представительство, а также зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора. Также компания должна на своем сайте разместить адрес, по которому пользователи из РФ могут связаться с ее представителями. Помимо этого иностранная компания должна установить на своем сайте счетчик посещаемости, рекомендованный Роскомнадзором, и, конечно, удалять информацию, которая будет признана нарушающей российские законы.