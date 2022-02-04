Полиция задержала мужчину, вероятно, разрисовавшего картину ученицы Малевича в Ельцин-центре

В Екатеринбурге задержали местного жителя, подозреваемого в порче картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" во время выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Президентском центре Б.Н.Ельцина". Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", - сообщил Горелых.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 декабря, однако в правоохранительные органы дирекция Ельцин-центра обратилась только 20 числа. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. рублей. К счастью, полотно было застраховано на 75 млн рублей. Несмотря на это, в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба.

Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее и полиция возбудила уголовное дело.

Также позднее в Ельцин-центре прокомментировали происшествие.