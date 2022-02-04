Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО на восток

Россия и Китай выпустили совместное заявление по итогам встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Переговоры прошли в Пекине в преддверии открытия Олимпийских игр.

В заявлении говорится о широком перечне вопросов, по которым взгляды РФ и КНР совпадают.

В частности, Китай поддерживает требование России о нерасширении НАТО на восток. "Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, <...> серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран".

Одно мнение у России и Китая и по поводу ядерного оружия: "Всем ядерным государствам следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике по обеспечению национальной безопасности, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО)".

Россия в этом заявлении подтвердила, что считает Тайвань неотъемлемой частью Кита и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.