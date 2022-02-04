04 Февраля 2022
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Общество В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков опроверг, что при посадке самолета Путина в Пекине возникли сложности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию про сложности с посадкой самолета Владимира Путина в Пекине.

"Все хорошо", - сказал Песков РИА Новости.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале написал, что самолет главы государства "покачало" при посадке в столице КНР.

Накануне сообщалось, что президенты России и Аргентины (последний накануне посетил Москву) вместе полетят на открытие Олимпиады в Пекине.

Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля в 15 часов по Москве, до этого Путин собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Теги: песков, путин, самолет, пекин



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