Казахстан станет партнером выставки "Иннопром" в 2022 году

В 2022 году страной-партнером "Международной промышленной выставки Иннопром" станет Казахстан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минпромторга России. Выставка пройдет в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 4 по 7 июля.

"Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 30%. И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около 36 млрд долларов. При этом можно выделить отличные перспективы для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии. Уверен, что "Иннопром – 2022" поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В этом году ожидается уже 12 выставка "Иннопрома". Основной темой станет "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры". Все присутствующие в "Екатеринбург-ЭКСПО" смогут увидеть актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

Напомним, что странами-партнерами "Иннопрома" уже были Япония и Китай, а в прошлом году в этой роли выступила Италия.