В Петербурге число пациентов, погибших после рентгена с барием, увеличилось до семи

В Санкт-Петербурге задержали заведующую отделением лучевой диагностики ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1" по делу о смерти семи пациентов, которым делали рентген с барием.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее обвинение было предъявлено главврачу центра, он заключен под стражу.

Уголовное дело СКР возбудил по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие считает, что в медцентре длительное время делали процедуры с использованием "промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались", - сообщили в Следственном комитете.

Также СКР установил частную компанию, которая поставляла химпрепарат больнице.