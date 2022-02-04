04 Февраля 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
ангиограф медицина больница рентген (2012) | Фото: endo-vascular.ru

В Петербурге число пациентов, погибших после рентгена с барием, увеличилось до семи

В Санкт-Петербурге задержали заведующую отделением лучевой диагностики ГБУЗ "Городской  консультативно-диагностический центр №1" по делу о смерти семи пациентов, которым делали рентген с барием.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ранее обвинение было предъявлено главврачу центра, он заключен под стражу.

Уголовное дело СКР возбудил по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти  по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям  безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие считает, что в медцентре длительное время делали процедуры с использованием "промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств,  не отвечающего  требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались", - сообщили в Следственном комитете.

Также СКР установил частную компанию, которая поставляла химпрепарат больнице.

Теги: рентген, барий, уголовное дело, лучевая диагностика



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