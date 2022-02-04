04 Февраля 2022
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Спорт В России
Марк Кондратюк на Олимпиаде в Пекине. (2022) | Фото: t.me/olympic_russia / Олимпийский комитет России

Победа, второе место и шанс в квалификации: как складывается первый день Олимпиады для россиян

Несмотря на то, что открытие зимних Олимпийских игр состоится только сегодня в 15:00 мск, соревнования в Пекине идут уже второй день. В основном это квалификационные старты, хотя и борьба за медали уже начала разворачиваться, например, в командном турнире по фигурному катанию.
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Накануне первая квалификация прошла в могуле у женщин. По ее итогам напрямую в финал прошла россиянка Анастасия Смирнова. А вот фристайлисты-мужчины из сборной России не смогли отобраться в финал по итогам первой квалификации, но у них еще будет шанс завтра, 5 февраля. По итогам первой квалификации топ-10 выходит в финал напрямую, остальные продолжат квалификацию, по итогам которой еще десять лидеров попадут в финал. Шансы остаются у Никиты Новицкого (13-й по итогам первой квалификации) и Никиты Андреева (27-й).

Российские хоккеистки, несмотря на потери из-за положительных тестов на коронавирус, начали групповой этап олимпийского турнира с победы: 5:2 в нашу пользу в матче со сборной Швейцарии. Голами в составе победительниц отметились Екатерина Добродеева, Полина Болгарева (хет-трик). Россиянки набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе А.

Центральным событием утра первого дня Олимпиады стал командный турнир по фигурному катанию. По итогам коротких программ в трех видах (мужчины-одиночники, спортивные пары, танцы на льду) россияне занимают второе место, уступая США. Действующий чемпион Европы Марк Кондратюк занял третье место (его обгоняют японец Шома Уно и американец Нейтан Чен), Виктория Синицына и Никита Кацалапов в танцах вторые (их обошли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью). Наконец, чемпионов мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова от первого места отделяют десять сотых балла – они уступили китайской паре Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

Командный турнир продолжится 6 и 7 февраля, выступления начнутся с короткой программы у девушек (Россию представит Камила Валиева), затем все участники представят произвольную программу.

Теги: олимпиада, сборная россии, квалификация, фигурное катание, могул, женский хоккей



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