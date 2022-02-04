04 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

"ЮТэйр" на треть увеличит количество рейсов из Тюмени

"ЮТэйр" на 30% увеличит количество рейсов из Тюмени и с 7 февраля запустит новый рейс Тюмень – Волгоград, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Летать в Волгоград по понедельникам и субботам будут "ATR-72" вместимостью 70 пассажиров. Стоимость билетов – от 3 тыс. 21 руб. Время в пути – 4 часа.

"В текущем осенне-зимнем сезоне мы увеличили число прямых рейсов из Тюмени в регионы на 20% относительно прошлогоднего сезона и на 30% - относительно расписания 2019–20 гг. За счёт рейсов без пересадок мы сокращаем время оборота воздушных судов и в итоге предлагаем пассажирам наиболее экономичные тарифы. Сейчас у перевозчика – 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании мы планируем увеличить их количество на 30%", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Олег Семёнов.

Теги: ЮТэр, Олег Семёнов, ATR-72



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