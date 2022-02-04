Глава ЕК предупредила Россию о санкциях в сфере высоких технологий

Санкции ЕС против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, подготовлен значительный пакет санкций, которые включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и введение контроля на экспорт особенно важных товаров, передает "Интерфакс".

Пакет возможных санкций также касается "высокотехнологичных комплектующих, которые Россия не может без труда заменить, например, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли", добавила глава Еврокомиссии.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что "Сбер" провел технологические учения на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей.

Источник газеты сообщил, что тревогу по поводу возможных технологических санкций испытывают и в российском правительстве, там готовят сценарии на случай введения ограничений.