Инспекция труда установила причины гибели рабочего на месторождении в Тюменской области

В Тюменской области на территории кустовой площадки Северо-Тямкинского месторождения погиб машинист паровой передвижной депарафинизационной установки "Шлюмберже Восток", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда.

Напомним, трагедия произошла еще 23 декабря. Для производства необходимо было привезти технологическую жидкость. Она была доставлена на шести автоцистернах, в состав которой входил КАМАЗ. По заданию мастера водитель слил жидкость из цистерны автомобиля и начал демонтировать колесо, так как сменщик сообщил о возможной неисправности. Мужчина ослабил 10 гаек, поддомкратил правую заднюю ось. При откручивании гайки произошло разрушение диска, и его часть вместе с шиной и поврежденной камерой слетела, ударив водителя в грудь и живот. Мужчину отбросило на несколько метров. Он получил травмы, нсовместимые с жизнью.

Инспекция труда провела расследование и установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ.

"Отсутствует, проведение осмотра технической неисправности транспортного средства перед выпуском на линию. Пострадавший был допущен и привлечен к выполнению трудовых обязанностей водителя КАМАЗа автоцистерны без обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажа по охране труда. Кроме того у работодателя отсутствуют карты оценки профессиональных рисков для водителя ТС КАМАЗ автоцистерна и машиниста паровой передвижной депарафинизационной установки. Вместе с тем работник был допущен к управлению автоцистерной КАМАЗ без прохождения в установленном порядке медицинского осмотра при работах связанных с управлением транспортным средством", - говорится в сообщении.

Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.