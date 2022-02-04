04 Февраля 2022
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пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале произошел пожар в строящемся доме: есть пострадавший

В пятницу на Среднем Урале произошел пожар в строящемся доме.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось в деревне Новая Поварня Белоярского городского округа. На площади в 120 квадратных метров сгорели кровля, перекрытие и домашнее имущество частного строящегося дома на улице Звездная.

Как уточнили в ведомстве, к ним поступила информация об одном пострадавшем. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в двенадцатом часу дня. Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

Теги: дом, пожар, МЧС, Средний Урал



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