В Новосибирской области более 2000 медиков дополнительно вышли на борьбу с COVID-19

В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19 министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительные ресурсы для обеспечения приема пациентов в поликлиниках, передает корреспондент Накануне.RU. Это резерв из врачей различных специальностей, волонтеры, дополнительные операторы колл-центров, автоволонтеры.

Специализированные медслужбы направили резерв – обученных для работы с COVID-19 стоматологов, наркологов, психиатров, врачей других непрофильных специальностей. В качестве волонтеров в помощь врачам поликлиник привлечены студенты как медицинских, так и немедицинских учебных заведений. У старшекурсников-медиков достаточно квалификации для оказания помощи пациентам при кураторстве врача, остальные работают на входном фильтре в поликлинику, обзванивают пациентов или доставляют лекарства на дом. Всего привлечено дополнительно около двух тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В call-центре Единой регистратуры по номеру 122 увеличено количество операторов. Если в допандемийное врем работало 30-40 операторов, то сейчас 220. Здесь также привлечены студенты-волонтеры.

Кроме того, в регионе объявлен набор автоволонтеров для доставки продуктов первой необходимости и льготных лекарств гражданам, находящимся на самоизоляции.

Кроме того, в регионе дополнительные ресурсы направляются и на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами для лечения COVID-19. Правительство Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова приняло решение направить на эти цели средства в объеме более 15 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства Новосибирской области в ГКУ «Новосибирскоблфарм».

В помощь гражданам специалистами Минздрава РФ и минздрава Новосибирской области разработан и опубликован порядок действий для граждан при вирусной инфекции.