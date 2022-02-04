Мурашко: "Спутник V" получил постоянную регистрацию

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила постоянную регистрацию. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцина уже зарегистрирована "не на предварительных условиях", она прошла полностью все этапы клинических исследований, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Минздрав РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного заявил, что результаты клинических исследований являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну.

Позже главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн призвал не скрывать, а опубликовать данные результатов исследований вакцины.