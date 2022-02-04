04 Февраля 2022
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Митинг в Грозном против семьи экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева (2022) | Фото: Елена Афонина / ТАСС

Экс-судья Сайди Янгулбаев считает незаконным лишение его неприкосновенности

Бывший судья Верховного суда Чеченской Республики Сайди Янгулбаев, который сейчас находится за границей, высказался о лишении его неприкосновенности.

Напомним, накануне квалификационная коллегия судей Чеченской Республики путем тайного голосования прекратила отставку Янгулбаева за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке. Это открывает возможность к лишению его неприкосновенного статуса и открытию уголовного дела, чего давно добиваются действующие власти Чечни.

"Абсолютно это незаконно, я считаю, потому что там, в Чечне, делают, что угодно, незаконные решения принимают. В отношении меня как судьи Верховного суда эти действия должны были делать ВККС России. Если бы я подозревался в чем-то, в совершении какого-то тяжкого преступления, там порядок совсем другой. Следственные органы обращаются к генеральному прокурору, тот пишет представление в ВККС, и там решается вопрос дачи согласия на возбуждение дела и снятие неприкосновенности. Тут пошли по другому пути. <…> Никакого представителя не было, меня никак не уведомляли", - заявил Янгулбаев в эфире радио "Эхо Москвы".

Янгулбаев также заявил, что родственники, которые, якобы, публично отреклись от него, были задержаны и силой удерживались в Чечне.

Он также обратил внимание на тот факт, что его статус судьи в отставке нельзя прекратить на основании выезда за границу – для этого Янгулбаев должен получить вид на жительство или иностранное гражданство, но ничего из этого у него нет.

Теги: сайди янгулбаев, судья, неприкосновенность, чечня



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