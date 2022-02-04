04 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд отказал свердловским общественникам в возврате прямых выборов мэра

Верховный суд РФ оставил без удовлетворения иск свердловских общественников, выступающий за возвращение прямых выборов мэра. Об этом у себя в социальных сетях рассказали представители движения "Тагил За Перемены". Ответчиком в деле выступало законодательное собрание и избирательная комиссия Свердловской области

"С нами был Шаблинский И.Г. кандидат юридических наук, который дал свое заключение по возможности проведения такого референдума. Но судьи глухи и поддерживают действующую власть! Но мы не сдаемся, идем дальше!" - заявила юрист, общественник, представитель истцов Вера Мангилева.

Судебное заседание состоялось 2 февраля. По словам общественников, они ожидали отказа, именно поэтому заранее подготовились к очередному заседанию, но уже в Конституционном суде.

Напомним, что прямые выборы мэров свердловское заксобрание отменило еще в 2018 году. Сейчас градоначальник выбирается большинством голосов депутатов, а кандидатов выдвигает конкурсная комиссия.

Теги: Верховный суд, прямые выборы мэра, Конституционный суд



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