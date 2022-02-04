Генпрокуратура вынесла 2 тысячи предостережений из-за завышения цен на продукты в российских магазинах

Генпрокуратура России провела проверку на предмет необоснованного завышения цен на продукты в магазинах.

"В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководителям торговых организаций объявлено почти 2 тыс. предостережений - в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, в Москве и других регионах.