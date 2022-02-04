04 Февраля 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Крыму суд приговорил к 12 годам колонии агента украинской военной разведки

Агент Главного управления разведки Минобороны Украины Константин Ширинг осужден в Крыму за шпионаж на 12 лет колонии, сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, он собирал разноплановую информацию о воинских частях Южного военного округа, в том числе составляющую гостайну.

Ширинга задержали в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах Украины. Его сообщницей оказалась россиянка, военнослужащая Минобороны России. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы в июле прошлого года.

В апреле прошлого года сообщалось, что российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанные агенты, по данным ФСБ, подчинялись полковнику ВСУ Олегу Ахмедову.

Среди задержанных оказалась военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну. Кроме этого, был задержан гражданин Украины, его заподозрили в шпионаже в пользу его страны.

Теги: крым, агент, шпионаж



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