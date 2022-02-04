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Общество Свердловская область Курганская область
Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый начальник полиции свердловского ГУ МВД приступил к работе

Сегодня утром, 4 февраля, на селекторном совещании в режиме видеоконференции начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил личному составу гарнизона своего нового заместителя, начальника полиции.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в соответствии с указом президента РФ на должность назначен полковник полиции Александр Воронежский, ранее занимавший аналогичный пост в УМВД по Курганской области.

Воронежский родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1995 году он окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище.

Александр Воронежский(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом. Основная часть его трудовой биографии связана с уголовным розыском, где он достаточно серьезно себя зарекомендовал. За его плечами многолетний опыт службы на руководящих должностях, он обладает достаточным потенциалом, чтобы всесторонне проанализировать и качественно оценить криминогенную ситуацию на новом рабочем месте.

Среди приоритетных задач, которые ему предстоит решать – активизация служебной деятельности по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет, экономической направленности, профилактике правонарушений, связанных с IT-технологиями, в сфере незаконного оборота наркотиков и других. Охрана общественного порядка, с учетом предстоящих чемпионата мира по волейболу и Универсиады, также в строчке важных", - отметил полковник Горелых.

Теги: Воронежский, полиция, МВД



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