04 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
квартиры для жителей аварийных домов, плесень, Челябинск, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Следователи Первоуральска проверят халатное отношение администрации к семьям аварийного дома в Билимбае

После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина, следственный отдел по городу Первоуральск организовал проверку информации об аварийном состоянии дома в расположенном рядом поселке Билимбай.

Речь идет о доме №38 на улице Металлистов в п. Билимбай (под Первоуральском). По словам многодетных мам, здание разваливается на глазах: плесень на стенах, от чего болеют дети, а потолки провисают, который может рухнуть прямо на головы жильцам. Дом поставили в очередь на программу по улучшению жилищных условий, однако уже пять лет со зданием ничего не делается, а соседи в один голос утверждают, что администрация Первоуральска про них забыла.

"Организовано проведение проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Следователями СК России будут тщательно проанализированы все доводы граждан о ненадлежащем состоянии их дома. С этой целью проводятся опросы жильцов, осуществляется осмотр здания, истребована необходимая информация из администрации городского округа Первоуральск. Проведение проверочных мероприятий осуществляется совместно с представителями надзорных и контролирующих органов. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что после жалоб жителей дома, к делу подключился и глава СК РФ, который поручил руководителю СУ по Свердловской области организовать проверку по опубликованной информации и представить доклад о ситуации.

Теги: Билимбай, дом, СКР, проверка, семья



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