Чехия отменяет ограничения для невакцинированных

Правительство Чехии приняло решение ослабить карантинные ограничения. С 9 февраля в стране отменят запрет на посещения общественных мест для невакцинированных от ковида граждан. Также с 18 февраля будет отменено массовое тестирование на рабочих местах и в школах. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала.

Представляет интерес обоснование этого решения.

"Учитывая текущее развитие эпидемиологической ситуации, правительство с 9 февраля отменит обязанность предъявлять сертификат вакцинации или врачебную справку о перенесенном заболевании при входе в рестораны, предприятия сферы услуг, а также на культурные и спортивные мероприятия", - сказал Фиала.

"Текущее развитие эпидемиологической ситуации" означает, что в Чехии, где вакцинировано 65% населения и более 80% взрослых, как и в других странах Европы, наблюдается резкий рост заболеваемости ковидом. В отдельные дни фиксируют более 50 тыс. случаев при населении страны 10 млн человек. В октябре смертность стала резко расти, а в ноябре превышала фоновую более чем на 40%. То есть массовая вакцинация не предотвратила новую волну ковида и огромный рост смертности.

В январе новое чешское правительство отменило указ предыдущего об обязательной вакцинации для пожилых граждан и ряда работников.

На днях Дания стала первой европейской страной, которая сняла все ограничения, введенные из-за коронавируса, причем несмотря на рекордные показатели заболеваемости при очень высоком уровне вакцинации. Существенно ослабили меры во всех странах Скандинавии и других странах. Причем основанием для этого стал именно уровень вакцинации, которая вводилась для победы над ковидом, но после которой заболеваемость выросла еще больше.

Напомним, Университет Джона Хопкинса в США признал локдауны бесполезными для общественного здравоохранения, но разрушительными для экономики.