Продажи экспресс-тестов на коронавирус в России выросли на 500%

В России на фоне роста заболеваемости спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%, сообщает РБК.

По данным аналитической компании DSM Group, к концу января россияне купили в аптеках более 48,1 тыс. экспресс-тестов на 106,9 млн руб. Годом ранее за аналогичный период было продано около 10 тыс. тестов на 17,79 млн руб.

Информацию подтвердил фармдистрибьютор "Ирвин", отметив, что до этого всплеск на товар был в июне-июле 2021 года.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку цен на ПЦР-исследования на COVID-19 и других анализов, связанных с этим заболеванием. До этого в Кремле пообещали обратить внимание на информацию о том, что в некоторых регионах подорожали ПЦР.