Фонд святой Екатерины профинансировал закупку емкостей для хранения жидкого кислорода двум больницам областной столицы

Сразу два медицинских учреждения Екатеринбурга получили новые емкости для хранения жидкого кислорода: Центральная городская больница №24 и Детская городская больница №8. Затраты на закупку новых емкостей взял на себя Фонд святой Екатерины.

Технологии газификации, используемые в новом оборудовании, считаются самыми недорогими и надежными во всем мире. За счет системы нагрева одной тонны жидкого кислорода до температуры окружающей среды получается почти миллион литров готовой смеси для пациентов.

Напомним, 24-я больница перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. В прошлом году учредители Фонда помогли с установкой емкости на шесть тонн жидкого кислорода, сейчас закупили и передали еще одну на восемь тонн. По расчетам медиков, учитывая текущий рост заболеваемости этого объема будет хватать на 48 часов.

"Потребность в кислороде всегда очень высокая. Бывали дни, когда мы заправляли баллон два раза в сутки. Без кислорода наши пациенты могли погибнуть, какого-то резерва не было. Сейчас мы чувствуем себя более безопасно — этого объема хватит на два дня бесперебойной работ", — говорит главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

В детской больнице №8 тонны жидкого кислорода хватает на неделю. Меценаты помогли с поставкой компактной системы из двух криоцилиндров и испарителя, которая рассчитана на 70 коек.

"Три волны пандемии продиктовали такие условия, когда для более успешного лечения пациентов с коронавирусом кислород нужен и на первых этапах. Мы принимали и детей, и взрослых, целые семьи — сложно одновременно лечить трехмесячного ребенка и родителей в разных больницах. Мы лечили и тех и других", — рассказывает главный врач ДГБ №8 Дмитрий Праздничков.

"Каждый день мы видим рост количества заболевших. Естественно, что это влияет на нагрузку всей системы здравоохранения. Кислород жизненно необходим здесь и сейчас, поэтому учредители Фонда святой Екатерины положительно отреагировали на просьбы больниц о поддержке", — пояснила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.