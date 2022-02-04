Фонд святой Екатерины профинансировал закупку емкостей для хранения жидкого кислорода двум больницам областной столицы

04 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
кислород, ковид, резервуар кислорода (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины профинансировал закупку емкостей для хранения жидкого кислорода двум больницам областной столицы

Сразу два медицинских учреждения Екатеринбурга получили новые емкости для хранения жидкого кислорода: Центральная городская больница №24 и Детская городская больница №8. Затраты на закупку новых емкостей взял на себя Фонд святой Екатерины.

Технологии газификации, используемые в новом оборудовании, считаются самыми недорогими и надежными во всем мире. За счет системы нагрева одной тонны жидкого кислорода до температуры окружающей среды получается почти миллион литров готовой смеси для пациентов.

кислород, рабочий, резервуар кислорода(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, 24-я больница перепрофилирована под лечение больных коронавирусом. В прошлом году учредители Фонда помогли с установкой емкости на шесть тонн жидкого кислорода, сейчас закупили и передали еще одну на восемь тонн. По расчетам медиков, учитывая текущий рост заболеваемости этого объема будет хватать на 48 часов.

кислород медицинский, резервуар кислорода, приборы(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Потребность в кислороде всегда очень высокая. Бывали дни, когда мы заправляли баллон два раза в сутки. Без кислорода наши пациенты могли погибнуть, какого-то резерва не было. Сейчас мы чувствуем себя более безопасно — этого объема хватит на два дня бесперебойной работ", — говорит главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин.

кислород, ковид, резервуар кислорода(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В детской больнице №8 тонны жидкого кислорода хватает на неделю. Меценаты помогли с поставкой компактной системы из двух криоцилиндров и испарителя, которая рассчитана на 70 коек.

кислород медицинский, резервуар кислорода, приборы(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Три волны пандемии продиктовали такие условия, когда для более успешного лечения пациентов с коронавирусом кислород нужен и на первых этапах. Мы принимали и детей, и взрослых, целые семьи — сложно одновременно лечить трехмесячного ребенка и родителей в разных больницах. Мы лечили и тех и других", — рассказывает главный врач ДГБ №8 Дмитрий Праздничков.

"Каждый день мы видим рост количества заболевших. Естественно, что это влияет на нагрузку всей системы здравоохранения. Кислород жизненно необходим здесь и сейчас, поэтому учредители Фонда святой Екатерины положительно отреагировали на просьбы больниц о поддержке", — пояснила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Теги: кислород, больницы, фонд святой екатерины, жидкий кислород, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3164

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети