04 Февраля 2022
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Политика Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге создана рабочая группа по строительству местного "центрального пассажирского кольца"

В уральской столице приступают к реализации проекта "Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо". Для этого создана рабочая группа.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, кольцо с диаметральными ветками свяжет Екатеринбург с городами-спутниками агломерации. В свою очередь рабочая группа займется детализацией проекта и вопросом, как оптимально интегрировать железнодорожные перевозки в городскую среду.

"Транспортная доступность и развитие транспортной инфраструктуры – это серьезный драйвер для развития любых городов и любых агломераций. Строительство кольцевой дороги для наших электричек – этот важный проект, над которым мы работаем в тесном контакте с руководством Свердловской железной дороги. Наши пригороды и многие районы, безусловно, свяжут электрички "Ласточка", – отметил губернатор Евгений Куйвашев в ходе ежегодной пресс-конференции.

Первым делом электричка пройдет по новому Новокольцовскому району, охватив также и объекты Универсиады-2023, а позже проследует по Юго-Западному маршруту и захватит микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка и ВИЗ-правобережный.

Руководителем рабочей группы назначен первый замгубернатора Алексей Шмыков. Его замами стали министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, а также заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. От СвЖД в рабочей группе будут выступать начальник филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников и заместитель начальника Алексей Гребенкин.

Помимо этого с реализацией проекта будут помогать представители региональных министерств транспорта и дорожного хозяйства, инвестиций и развития, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, природных ресурсов и экологии и некоторых других. В рабочую группу также вошли представители администраций Арамильского городского округа, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Первоуральска, Берёзовского.

Напомним, ранее генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что городская электричка решит проблему с пробками в Академическом лишь на 10%, поскольку на данный момент ее маршрут выстроен так, что основной массе не совсем будет удобно доезжать в те точки, которые предусмотрены в структуре городской электрички.

Теги: пассажирское кольцо, Екатеринбург, рабочая группа



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