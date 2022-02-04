Президент Франции Макрон 7 февраля приедет в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, посетит Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. На следующий день – 8 февраля – у Макрона запланирован визит в Киев, расписание главы государства сегодня озвучил Елисейский дворец.

Накануне Макрон и Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации. Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин во время разговора с Макроном обратил внимание на "провокационные заявления и действия киевского руководства, идущие вразрез с минскими договоренностями".

Этот телефонный разговор Путина и Макрона стал уже третьим за неделю. До этого президенты России и Франции созванивались 28 и 31 января.