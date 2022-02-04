04 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Марк Цукерберг (2021) | Фото: facebook.com/zuck

Британка пожаловалась, что ее изнасиловали в метавселенной Цукерберга

Жительница Лондона Нина Джейн Патель заявила, что подверглась "практически групповому изнасилованию" в метавселенной компании Марка Цукерберга Horizon Worlds, сообщает Media, Entertainment, Arts, WorldWide. Это было для нее настоящим кошмаром.
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"В течение 60 секунд после присоединения я подверглась словесным и сексуальным домогательствам. 3-4 аватара мужского пола с мужскими голосами фактически изнасиловали мой аватар и сфотографировали. Когда я пыталась убежать, они кричали: "Не притворяйся, что тебе это не понравилось", — написала Нина Джейн Патель.

По ее словам, все произошло так быстро, что она даже не успела подумать о том, чтобы установить защитный барьер. Нападение, которому она подверглась, заставило ее беспокоиться об уровне безопасности метавселенной для ее пользователей, особенно детей.

"Неизбежный переход в метавселенную теперь вызывает дополнительные опасения, если его должным образом не регулировать и не контролировать для этой впечатлительной возрастной группы на основе надежных исследований, науки, данных и методик, основанных на фактических данных", - считает Патель.

Решая эти проблемы, в Meta сообщили, что компания вносит “улучшения” для обеспечения безопасности всех.

"Нам жаль слышать, что это произошло", - сказал представитель Meta Джо Осборн.

Интересно, что еще в 1960-х польский писатель-фантаст Станислав Лем описал это в "Сумме технологий". Он назвал эту сферу фантоматикой, где все практически неотличимо от реальности. Причем создание одного глобального "суперфантомата он причисляет к самоубийству цивилизации. Позже он неоднократно говорил и писал, что по факту результаты оказались кошмарными, а компьютерные технологии стали использоваться не для образования, а для развлечений и разврата.

Теги: метавлесенная, изнасилование, виртуальность



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