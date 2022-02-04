В Пермском крае поезд с углем сошел с рельсов

В Пермском крае в районе станции Григорьевская произошел сход с рельсов грузовых вагонов с углем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской пригородной компании.

Из-за схода вагона, корректируется расписание двух электропоездов, следующих по этим путям: Балезино – Верещагино – Пермь-2 и Пермь-2 – Верещагино. Срок ремонтных работ составляет от трех часов.

К проверке инцидента подключилась прокуратура.

"На железнодорожном перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги произошёл сход восьми вагонов грузового состава, груженных углем. Задерживается движение поездов. С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор. Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

Свою проверку также проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. На место схода выехал следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.